Россиянам будут предоставлять убежище в Израиле по ускоренной процедуре

Это связано с увеличением количества беженцев, желающих жить и работать в стране, что создаёт нагрузку на систему рассмотрения заявок.

Израиль будет в ускоренном порядке рассматривать заявки россиян на получение политического убежища, об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление Управления по делам регистрации населения и иммиграции.

— В последние годы мы наблюдаем такой феномен, как "туризм беженцев". Тысячи человек из разных стран приезжают в Израиль и сразу по приезде просят убежища с целью получить законное право на работу… пока рассматривается их запрос. Этот феномен создал большую нагрузку на систему в целом и на отделение, занимающееся рассмотрением вопросов предоставления убежища в частности, что приводит к удлинению процесса рассмотрения таких просьб, — отметили в ведомстве.

В настоящее время по ускоренной процедуре получают убежище граждане Украины и Грузии. Российские дипломаты предложили ввести то же самое в отношении россиян и ожидают более чётких критериев для запрета въезда в страну.

Ранее Посольство РФ заявляло о том, что гражданам России стали чаще отказывать во въезде в Израиль. В сообщении дипмиссии особенно подчеркнули грубое отношение при соблюдении пограничных формальностей. Местные чиновники объясняют это тем, что россияне чаще приезжают в страну на заработки, пользуясь безвизовым режимом, и сразу подают заявление на политическое убежище, чтобы иметь возможность работать во время его рассмотрения.