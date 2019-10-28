Найденную на чердаке старушки картину продали за €24,1 миллиона

Полотно, предположительно, является составляющей частью диптиха, написанного в 1280 году.

Découvert par hasard dans une maison de Compiègne, le tableau était initialement destiné... à la déchetterie : «Le Christ moqué», chef-d'oeuvre de #Cimabue, a été adjugé pour 19,5 millions d'euros ! https://t.co/HI8sgW5nrm pic.twitter.com/aYhUCCZ80d — Le Parisien (@le_Parisien) October 27, 2019

Картину представителя эпохи Раннего Возрождения флорентийского художника Чимабуэ "Поругание Христа" продали на аукционе за 24,1 миллиона евро. Нашли её на чердаке в доме 90-летней женщины. Об этом сообщает французская газета Parisien.

Полотно было найдено экспертами аукционного дома в городе Компьень на севере Франции. К ним обратились с просьбой "разобрать мусор" в доме старушки.

В ходе экспертизы было установлено, что картина принадлежит кисти известного живописца и, предположительно, является составляющей частью диптиха, написанного в 1280 году.

Отмечается, что семья, в доме которой нашли полотно, всегда считала реликвию обыкновенной старой православной иконой.

Настоящее имя Чимабуэ — Ченни ди Пепо. Прозвище Чимабуэ — "Быкоголовый" — он получил из-за своего несговорчивого характера. Художник считается одним из главных представителей итальянского Раннего Ренессанса.

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