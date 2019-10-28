Посол РФ в США рассказал об опасности прекращения действия ДРСМД

Он отметил, что договор был предназначен в первую очередь для безопасности США и их союзников.

Посол России в США Анатолий Антонов назвал главной опасностью после прекращения действия ДРСМД на территории Европы, что Россия будет вынуждена отреагировать дополнительными мерами. Об этом глава дипмиссии рассказал в эфире программы "Большая игра".

— Самый опасный момент в отношении ракет средней и меньшей дальности — это появление такого класса ракет на территории европейских государств... Мы, по сути дела, можем вернуться к ситуации до заключения этого известного договора конца 80-х годов, и тогда это будет абсолютно новая региональная и стратегическая ситуация, которая потребует от нас дополнительных действий, — отметил он.

Посол также подчеркнул, что договор направлен прежде всего на безопасность США и их союзников.

Напомним, 2 августа МИД России официально объявил о прекращении действия ДРСМД по инициативе американской стороны, а на следующий день Пентагон заявил, что поддерживает идею разместить ракеты наземного базирования средней дальности в Азии. В конце августа США сообщили об испытаниях вооружения, запрещённого договором.