СМИ назвали стоимость проезда по новой магистрали Москва — Санкт-Петербург

Стоимость проезда по платной трассе Москва — Санкт-Петербург, которую планируют сдать в ноябре текущего года, составит от одной до двух тысяч рублей. Это сообщает газета "Известия" со ссылкой на проект приказа "Автодора".

Уточняется, что цена будет зависеть от дня недели и наличия у водителя транспондера — устройства, позволяющего оплатить дорогу без остановки.

Согласно документу, на различных участках трассы в зависимости от протяжённости цены будут варьироваться. Например, путь от Москвы до Твери в выходные будет стоить 870 рублей, а от Твери до Санкт-Петербурга — 1150 рублей при расчёте наличными.

Причём, как отмечается, подобное нововведение коснётся только автомобилей первой категории, то есть мотоциклов и легковых авто высотой до двух метров.

Для машин второй категории (среднегабаритные авто выше двух метров, в том числе машины с прицепом, пикапы, мини-фургоны) стоимость пути от Москвы до северной столицы составит 2030 рублей, а с транспондером — 1521 рубль.

Такие цены "Автодор" объясняет высокими затратами на строительство трассы М-11, которые составили порядка 550 миллиардов рублей. Сообщается, что время пути от одной столицы до другой по новой дороге составит порядка пяти с половиной часов.

Скоростная магистраль М-11 общей протяжённостью 670 километров (длина платных участков 606,7 километра) пройдёт по территориям Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей в обход населённых пунктов.

Ранее сообщалось, что цена проезда по новой трассе с учётом бензина составит три с половиной тысячи рублей.