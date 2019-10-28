Newsweek назвал возможного преемника ликвидированного в Сирии лидера ИГИЛ

Анонимный информатор сообщил изданию, что аль-Багдади давно отошёл от дел и исполнял номинальную роль.

Ликвидированный в ходе операции США в Сирии лидер ИГИЛ* Абу Бакр аль-Багдади назначил своим преемником Абдуллу Кардаша, об этом сообщает издание Newsweek.

По сообщению журнала, аль-Багдади назначил Кардаша на высокий пост в группировке ещё в августе. По сообщению анонимного источника, глава террористической организации отошёл от дел и считался лишь номинальным руководителем, никаких стратегических решений он не принимал.

Аль-Багдади был убит 27 октября в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп у себя в "Твиттере". СМИ публиковали видео с места ликвидации боевика. Вместе с ним был уничтожен его ближайший помощник аль-Мухаджир. Ранее сообщалось, что раскрыть местонахождение террориста помогла его жена, которую задержали и допросили спецслужбы.

В Минобороны РФ в уничтожении аль-Багдади усомнились и отметили, что это всё равно никак не влияет на обстановку в регионе.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.