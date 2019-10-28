Захарова прокомментировала угрозы главы батальона "Азов" ввести бойцов в Донбасс

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала недавнее заявление руководителя батальона "Азов" Андрея Билецкого о том, что, если из Донбасса вытеснят ветеранов, скоро там будет тысяча бойцов. Её слова приведены на странице ведомства в "Твиттере".
💬 #Мнение М.В.Захаровой:— МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) 27 октября 2019 г.
Украинские радикалы «не допустят капитуляции» в Донбассе, заявил основатель батальона «Азов». Теперь весь мир услышал признание истинно виновных о том, кто и как блокировал всё это время выполнение Минских договорённостей➡️https://t.co/Ev8dkYMp74 pic.twitter.com/lMsA6ev81B
— Украинские радикалы "не допустят капитуляции" в Донбассе, заявил основатель батальона "Азов". Теперь весь мир услышал признание истинно виновных о том, кто и как блокировал всё это время выполнение минских договорённостей, — отметила Захарова.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский посетил посёлок Золотое Луганской области, который после разведения войск отказались покинуть ветераны националистического батальона "Азов". Он перешёл на повышенный тон во время разговора с боевиками.
Руководитель националистической партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий обвинил лидера Незалежной в хамстве и пообещал ему, что, если батальон вытеснят с позиций, которые он занимает сейчас, на место вернутся десять тысяч бойцов.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram