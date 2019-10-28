Захарова прокомментировала угрозы главы батальона "Азов" ввести бойцов в Донбасс

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала недавнее заявление руководителя батальона "Азов" Андрея Билецкого о том, что, если из Донбасса вытеснят ветеранов, скоро там будет тысяча бойцов. Её слова приведены на странице ведомства в "Твиттере".

💬 #Мнение М.В.Захаровой:

Украинские радикалы «не допустят капитуляции» в Донбассе, заявил основатель батальона «Азов». Теперь весь мир услышал признание истинно виновных о том, кто и как блокировал всё это время выполнение Минских договорённостей➡️https://t.co/Ev8dkYMp74 pic.twitter.com/lMsA6ev81B — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) 27 октября 2019 г.

— Украинские радикалы "не допустят капитуляции" в Донбассе, заявил основатель батальона "Азов". Теперь весь мир услышал признание истинно виновных о том, кто и как блокировал всё это время выполнение минских договорённостей, — отметила Захарова.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский посетил посёлок Золотое Луганской области, который после разведения войск отказались покинуть ветераны националистического батальона "Азов". Он перешёл на повышенный тон во время разговора с боевиками.

Руководитель националистической партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий обвинил лидера Незалежной в хамстве и пообещал ему, что, если батальон вытеснят с позиций, которые он занимает сейчас, на место вернутся десять тысяч бойцов.