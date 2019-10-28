Названы наиболее популярные среди россиян направления для путешествий этим летом

Подчёркивается, что наши сограждане потеряли интерес к США, которые весной занимали восьмую строчку, а летом вообще не вошли в двадцатку.

Чаще всего минувшим летом россияне путешествовали в Турцию, Италию и Польшу. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование картографического сервиса Maps.me.

Рейтинг самых популярных для отпуска стран сервис составил исходя из данных о количестве скачиваний карт соответствующих локаций. Отмечается, что возглавившая рейтинг Турция за год взлетела на шесть позиций.

— При этом наибольший интерес россияне проявили к Средиземноморскому региону страны. На втором месте оказалась Италия, зимой и весной она возглавляла рейтинг. Топ-3 замкнула Польша, — сообщают представители сервиса.

По данным компании, на один пункт, с пятого на четвёртое место, поднялась Испания. Там особенной популярностью пользуется Каталония. Германия, напротив, в летний период интересовала туристов меньше, чем в весенний, — она опустилась со второй строчки рейтинга на пятую.

В топ-10 популярности среди российских туристов этим летом вошли также Греция, Франция, Чехия, Финляндия и Литва. В Греции россияне, в частности, посещают остров Крит. Во втором десятке оказались Австрия, Латвия, Кипр, Эстония, Венгрия, Болгария, Черногория, Китай, Таиланд и Румыния.

Подчёркивается, что россияне потеряли интерес к США, которые весной занимали восьмую строчку, а летом вообще не вошли в двадцатку. Утратили также российские путешественники интерес к Бельгии и Японии.

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