Центробанк отозвал лицензию у страховой компании "Стерх"

Акционерное общество неоднократно нарушало страховое законодательство и правила формирования страховых резервов.

Центробанк России отозвал лицензию у страховой компании "Стерх" в связи с нарушением акционерным обществом установленного Банком России порядка инвестирования средств страховых резервов, об этом сообщается на сайте ЦБ РФ.

В заявлении отмечается, что компания неоднократно нарушала требования страхового законодательства, в частности минимальное соотношение собственного капитала и принятых обязательств и правила формирования страховых резервов.

В связи с отзывом лицензии акционерное общество обязано прекратить свою работу и исполнить все свои обязательства по договорам страхования.

АО СК "Стерх" — универсальная страховая компания. Региональная сеть включает 35 филиалов в Якутии, а также по одному филиалу в Хабаровске, Москве, Владивостоке, Казани и Краснодаре. Головной офис компании находится в Якутске.

Ранее Банк России 23 октября отозвал две лицензии на осуществление страхования у компании "Восточно-Сибирское железнодорожное акционерное страховое общество" ("Востсибжасо").