Советский диссидент Буковский умер в Великобритании

Советский диссидент, писатель, общественный и политический деятель Владимир Буковский умер в Кембриджской больнице в возрасте 76 лет. Об этом сообщается на его сайте.

По его данным, причиной гибели Буковского стала остановка сердца. Отмечается, что в последние годы у писателя было слабое здоровье.

Буковский был одним из основателей и лидеров диссидентского движения в СССР. Его первый конфликт с властью произошёл ещё в 1959 году. В советское время в тюрьмах и на принудительном лечении он провёл 12 лет. В 1976 году советские власти обменяли писателя на чилийского лидера коммунистов Луиса Корвалана. После этого Буковский переехал в Кембридж и с тех пор жил там.