На Сахалине сотрудники Росгвардии обнаружили склад боеприпасов

Склад артиллерийских снарядов был обнаружен в городе Корсакове Сахалинской области сотрудниками вневедомственной охраны на территории бывшего военкомата, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росгвардии региона.

— Оперативно прибыв на место, экипаж группы задержания обнаружил схрон опасных предметов, — отмечается в сообщении.

На территории бывшего военкомата были обнаружены противотанковые мины и артиллерийские снаряды. Сотрудники Росгвардии охраняли опасную находку до прибытия спецслужб.

Прибывшие на место эксперты установили, что все боеприпасы оказались учебными.