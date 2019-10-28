В Приморье сотрудники МЧС ищут четырёх пропавших в заливе рыбаков

Для поиска будет задействован беспилотный летательный аппарат от ведомства лесоохраны.

Спасатели в Приморье ищут четырёх рыбаков, пропавших в Ольгинском районе, об этом сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по региону.

— 27 октября в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило сообщение о том, что 26 октября группа рыбаков в количестве четырёх человек вышла на моторной лодке на рыбалку в заливе Владимир в Ольгинском районе и до настоящего времени не вернулась, — отметили в ведомстве.

Сотрудники Находкинского поисково-спасательного отряда выдвинулись в залив для поисков, в настоящий момент задействовано 17 человек и семь единиц техники.

Пропавших будут искать с помощью беспилотника лесоохраны. Также координационный центр будет оповещать проходящие в данном районе суда.