В Новой Зеландии из бассейна эвакуировали людей из-за утечки опасных реагентов

На место прибыли медики, они осмотрели всех посетителей и госпитализировали одного из них в тяжёлом состоянии.

В Новой Зеландии из общественного бассейна экстренно эвакуировали более 30 человек после попадания в воду опасных химических веществ, об этом сообщает New Zealand Herald.

Инцидент произошёл в городе Левин, расположенном в 80 километрах к югу от Веллингтона. По сообщению издания, неизвестные реагенты смешались в чаше бассейна и начали дымиться.

На место прибыли пять экипажей скорой помощи, медики осмотрели 32 посетителя, одного госпитализировали в тяжёлом состоянии.

28/10/19: Incident in Levin. 5 vehicles attended. 32 patients assessed, 1 patient transported to Palmerston North hospital in serious condition. No further details available. — St John (@StJohnAlerts) 28 октября 2019 г.

В город направлена специальная группа химической защиты, которая расследует причины произошедшего.