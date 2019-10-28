В Новой Зеландии из бассейна эвакуировали людей из-за утечки опасных реагентов

В Новой Зеландии из общественного бассейна экстренно эвакуировали более 30 человек после попадания в воду опасных химических веществ, об этом сообщает New Zealand Herald.
Инцидент произошёл в городе Левин, расположенном в 80 километрах к югу от Веллингтона. По сообщению издания, неизвестные реагенты смешались в чаше бассейна и начали дымиться.
На место прибыли пять экипажей скорой помощи, медики осмотрели 32 посетителя, одного госпитализировали в тяжёлом состоянии.
28/10/19: Incident in Levin. 5 vehicles attended. 32 patients assessed, 1 patient transported to Palmerston North hospital in serious condition. No further details available.— St John (@StJohnAlerts) 28 октября 2019 г.
В город направлена специальная группа химической защиты, которая расследует причины произошедшего.
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