В Новой Зеландии из бассейна эвакуировали людей из-за утечки опасных реагентов

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Фото © Pixabay

На место прибыли медики, они осмотрели всех посетителей и госпитализировали одного из них в тяжёлом состоянии.

В Новой Зеландии из общественного бассейна экстренно эвакуировали более 30 человек после попадания в воду опасных химических веществ, об этом сообщает New Zealand Herald.

Инцидент произошёл в городе Левин, расположенном в 80 километрах к югу от Веллингтона. По сообщению издания, неизвестные реагенты смешались в чаше бассейна и начали дымиться.

На место прибыли пять экипажей скорой помощи, медики осмотрели 32 посетителя, одного госпитализировали в тяжёлом состоянии.

В город направлена специальная группа химической защиты, которая расследует причины произошедшего.

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