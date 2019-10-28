В Южно-Сахалинске из-за аварии на ЛЭП без света остались 14 улиц

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Фото © Pixabay

Из-за аварии на линии электропередачи от электричества оказалась отключена вся южная часть Южно-Сахалинска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ПАО "Сахалинэнерго".

Уточняется, что авария произошла в 11 утра 28 октября по местному времени (03:00 мск). Без света остались 14 улиц в городе.

Информации о причинах ЧП пока не сообщается. Не сообщается и о количестве отключённых от электричества жителей. На месте в данный момент работает аварийная бригада.

Отмечено, что социально важные объекты затронуты не были. Сейчас потребителей переключают на резервное электроснабжение.

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