В Хабаровском крае возбудили уголовное дело о суициде из-за действий полицейских

В Хабаровском крае житель Николаевска-на-Амуре наложил на себя руки, перед смертью записав видеосообщение, в котором рассказал о недозволенном применении воздействия на него со стороны полицейских. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на прокуратуру региона.

По данным ведомства, ролик был опубликован в одном из сообществ в социальной сети "Инстаграм". В нём мужчина рассказывает о недозволенных методах воздействия со стороны правоохранителей. Именно из-за них, как сообщает автор ролика, он и покончил с собой.

Прокуратура организовала надзор за проведением процессуальной проверки и юридической оценкой вышеперечисленных фактов со стороны следствия.

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 110 УК РФ (доведение до самоубийства). Расследование уголовного дела поставлено… на контроль, — сообщает ведомство.

Уточняется, что в случае, если вина сотрудников будет доказана, их уволят из органов и привлекут к ответственности по действующему законодательству.