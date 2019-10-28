Синоптики обещают похолодание и советуют автовладельцам сменить резину на зимнюю

В столичном регионе и на европейской территории России циклоны принесут мокрый снег.

В Москве ожидается резкое похолодание, температура воздуха к середине недели упадёт сразу на восемь градусов, а по ночам начнутся заморозки. Об этом рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

В понедельник днём в столице будет 6–8 градусов, во вторник похолодает до 2–7 градусов, и такая погода сохранится до выходных. В ночное время воздух остынет до минус 4–6 градусов.

На этой неделе местами выпадет мокрый снег, на дорогах возможно образование гололедицы, поэтому водителям посоветовали сменить на автомобилях летнюю резину на зимнюю.

В других регионах России также грядёт похолодание, его принесут циклоны. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях, а также Алтайском крае мокрый снег, гололёд, ветер с порывами до 27 метров в секунду. В южной части страны тоже становится холоднее, но пока без осадков, температура задержится на отметке 14–17 градусов.