В Томской области пропала семья с годовалым ребёнком

В Томской области волонтёры разыскивают семью Герлявиных, которые 26 октября в районе 14:00 выехали в сторону посёлка Белый Яр и пропали. Об этом сообщает поисковый отряд "Лиза алерт".

Сообщается, что семья выехала из города на светлом или серебристом автомобиле ВАЗ с чёрными "порогами".

Глава семейства Евгений Герлявин (1981 год рождения) худощавого телосложения, рост 185 сантиметров. Его жена Дарья Герлявина (1984 год рождения) крупного телосложения, рост 160 сантиметров. Их сын Рома (2018 год рождения) на момент пропажи был одет в голубой костюм.

В настоящее время добровольцы проводят поиски пропавших.