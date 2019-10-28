Из Новосибирска выдворят 16 нелегальных мигрантов после проверки по делу о драке

В Новосибирске сотрудники МВД и Росгвардии провели проверку на территории торгового центра "Хилокский", который находится неподалёку от рынка, где в начале октября произошла массовая драка со стрельбой. В результате 16 мигрантов были задержаны, об этом сообщил в ходе оперативного совещания в областной администрации начальник Управления организации охраны общественного порядка ГУ МВД по Новосибирской области Вадим Ерёменко. Его слова приводит ТАСС.

— Проверено 170 иностранных граждан и составлено 18 административных протоколов. 16 иностранцев помещены в спецприёмник, осуществляется сбор материалов для принятия решения об их выдворении за пределы РФ, — сообщил сотрудник правоохранительных органов.

Напомним, массовая драка на крупнейшем рынке города произошла 7 октября. В результате конфликта один человек погиб, ещё пятеро были ранены. Ранее Лайф опубликовал видео столкновения. Тогда в качестве версии называлась неоплата аренды как возможная причина разборок.

В ходе следственных мероприятий был арестован бизнесмен Абдирашид Ахмедов, он проходит основным фигурантом дела о вымогательстве денег у торговцев овощами и фруктами.