В Москве ожидается ветреный и прохладный понедельник

Прохладная погода и сильный ветер ожидаются в Москве 28 октября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

В дневные часы в столице значительно похолодает: столбики термометров на этот раз поднимутся не выше восьми градусов тепла. А вот в ночные часы синоптики прогнозируют понижение до одного градуса, однако всё же выше нуля. Погода преимущественно облачная с прояснениями, местами ожидаются осадки.

В Московской области температура будет колебаться от четырёх до девяти градусов тепла, местами также пройдут небольшие осадки. А вот в ночные часы столбики термометров могут опуститься до отметки в два градуса ниже нуля.

Ветер западный и северо-западный, скорость 5–10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит порядка 742 миллиметров ртутного столба.

До 15:00 в столице будет объявлен жёлтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра.