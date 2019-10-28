В Иркутской области троим полицейским дали срок за избиение подозреваемого

В Ангарске Иркутской области суд приговорил троих полицейских, обвиняемых в избиении подозреваемого, к четырём и трём с половиной годам заключения. Об этом сообщается на сайте суда.

Отмечено, что в 2017 году мужчину вызвали в отдел полиции, где ему предъявили обвинение в краже фотоаппарата у его знакомого. Для того чтобы подозреваемый поскорее дал признательные показания, его пристегнули наручниками к стулу и стали избивать.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 3 статьи 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий". Оперуполномоченные своей вины не признают.

Двух полицейских, 30 лет и 31 года, суд приговорил к четырём годам лишения свободы, а 29-летнего стажёра — к трём с половиной годам колонии общего режима. Они также на три года лишены права занимать государственные должности в системе правоохранительных органов, связанные с осуществлением функций представителя власти.

В пресс-службе уточнили, что вышеперечисленные оперуполномоченные будут уволены из органов после вступления приговора в силу.