Зрители бейсбольного матча в США предложили отправить Трампа за решётку

В США зрители бейсбольного матча между командами Washington Nationals и Houston Astros не очень тепло встретили президента страны Дональда Трампа. В момент, когда изображение с главой государства появилось на табло, болельщики начали свистеть и недовольно выкрикивать различные лозунги.

— За решётку его! — доносилось с трибун стадиона в Вашингтоне.

При этом сам Трамп достаточно спокойно отреагировал на произошедшее. Он просто стоял, улыбался и аплодировал.