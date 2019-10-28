Эксперты рассказали, сколько нужно гулять с собакой для профилактики ожирения

Собаки с лишним весом не могут нормально гулять, а кошки — прыгать и взбираться на возвышенности.

Для предотвращения ожирения у собак с ними следует гулять не менее двух-трёх часов в день. Об этом сообщает АГН "Москва" со ссылкой на пресс-службу Комитета ветеринарии Москвы.

— Животные порой весят в два раза больше нормы. Чтобы предотвратить ожирение у питомца, необходимо больше внимания уделять его физической активности. Гулять с собакой необходимо в среднем два-три часа в день, — сообщил представитель комитета.

Отмечается также, что для кошки в доме следует оборудовать специальное место, где она сможет играть, лазать и прыгать. При этом самим хозяевам необходимо играть с домашними питомцами — потеря энергии во время игры снижает риск развития ожирения у животных.

Собаки с лишним весом не могут нормально гулять, а кошки — прыгать и взбираться на возвышенности, отмечают в пресс-службе. Последствиями ожирения у животных также могут стать заболевания сердца, суставов, мочекаменная болезнь, диабет и дерматит.

Влияет на заболеваемость и породная принадлежность питомцев. Наиболее предрасположены к ожирению животные мелких и средних пород.

— Собаки таких пород, как лабрадоры, далматины, таксы, болонки, бассет-хаунды, мопсы, наиболее склонны к набору веса. Среди кошек к набору лишнего веса склонны персидские, британские, сфинксы и корниш-рексы. Животных этих пород следует сразу приучать к режиму питания, — уточнили в комитете.

Следует отметить, что сладкое, жирное, макаронные изделия животным давать не стоит. Не следует их кормить и едой с хозяйского стола.

При подозрении на ожирение у домашнего любимца стоит показать его специалисту, утверждают эксперты.

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