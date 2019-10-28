Пострадавшим при ЧП в Бурятии могут пересадить кожу, созданную местными учёными

Такой вариант развития событий возможен при условии, если раны не будут заживать сами.

Врачи не исключают возможности пересадки кожи двум пострадавшим при взрыве в кафе в Улан-Удэ. Об этом журналистам сообщил министр здравоохранения Бурятии Дамбинима Самбуев.

Отмечается, что двое посетителей кафе — юноша и девушка — на данный момент всё ещё находятся в реанимации. В их состоянии наблюдается положительная динамика.

— Будем смотреть по степени заживления ожоговой поверхности. Возможно, потребуется пересадка кожи двум этим пациентам — всё будет зависеть от функционального состояния их организма, — завил министр.

От уточнил, что врачи обсуждают использование при операции искусственной кожи, разработанной местными учёными. Но такой вариант развития событий возможен лишь при условии, что раны сами не будут заживать.

Из пострадавших ещё две женщины сейчас находятся на госпитализации в отделении гнойной хирургии с ожогом 35% поверхности тела. Ещё одна женщина — в отделении травматологии.

Возгорание в кафе в Улан-Удэ произошло в 08:41 (03:41 по московскому времени) 26 октября. К моменту прибытия пожарных произошёл взрыв бытового газа, посетителей в момент инцидента в заведении не было. Сообщалось, что один из пострадавших впал в кому.