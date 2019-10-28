Трое малолетних детей получили ожоги при пожаре под Самарой

Предварительной причиной возгорания спасатели называют аварийный режим работы электропроводки.

Трое детей и женщина получили ожоги и отравление дымом в результате ночного пожара в посёлке Красная Горка Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

Отмечается, что до возгорания из дома были эвакуированы женщина 1985 года рождения и девочка 2015 года рождения. Прибыв на место пожара, спасатели обнаружили ещё двоих пострадавших детей — девочек 2016 и 2018 года рождения.

Предварительной причиной пожара называется аварийный режим работы электропроводки. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров. В его ликвидации принимали участие 42 человека и 17 единиц техники.