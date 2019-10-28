Режиссёр Дэвид Линч получил "Оскар" за вклад в киноиндустрию

Также почётной награды удостоились актёр Уэс Стьюди и режиссёр Лина Вертимюллер.

Известный режиссёр Дэвид Линч получил почётную премию "Оскар" за заслуги перед киноиндустрией. Об этом сообщается на странице американской киноакадемии в "Твиттере" .

— Немногословный Дэвид Линч получает свой почётный "Оскар", — говорится в сообщении.

Немногословным его назвали потому, что, получая премию, он сказал всего одну фразу.

У вас очень интересный вкус Дэвид Линч

Кроме Линча статуэтки также удостоились актёр Уэс Стьюди и режиссёр Лина Вертимюллер. Это не стало сюрпризом. Академия ещё в июне сообщала, что Линч, Стьюди и Вертимюллер получат почётную награду "Оскар" за творческие достижения на протяжении своей жизни и выдающийся вклад в индустрию.

Линч является представителем независимого американского кинематографа. Наиболее известными его работами являются фильмы "Человек-Слон", "Малхолланд Драйв", "Простая история", а также сериал "Твин Пикс".

Ранее Лайф публиковал список актёров-номинантов на главную кинопремию года.