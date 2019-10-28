Режиссёр Дэвид Линч получил "Оскар" за вклад в киноиндустрию

Известный режиссёр Дэвид Линч получил почётную премию "Оскар" за заслуги перед киноиндустрией. Об этом сообщается на странице американской киноакадемии в "Твиттере" .
— Немногословный Дэвид Линч получает свой почётный "Оскар", — говорится в сообщении.
Немногословным его назвали потому, что, получая премию, он сказал всего одну фразу.
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Дэвид Линч
Кроме Линча статуэтки также удостоились актёр Уэс Стьюди и режиссёр Лина Вертимюллер. Это не стало сюрпризом. Академия ещё в июне сообщала, что Линч, Стьюди и Вертимюллер получат почётную награду "Оскар" за творческие достижения на протяжении своей жизни и выдающийся вклад в индустрию.
Линч является представителем независимого американского кинематографа. Наиболее известными его работами являются фильмы "Человек-Слон", "Малхолланд Драйв", "Простая история", а также сериал "Твин Пикс".
Ранее Лайф публиковал список актёров-номинантов на главную кинопремию года.
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