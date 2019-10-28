В Томской области нашли пропавшую семью с годовалым малышом

Пропавшую без вести в Томской области семью нашли. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД РФ.
— Пропавшая семья найдена сотрудниками полиции на дороге, ведущей из населённого пункта Суйга Молчановского района в посёлок Белый Яр Верхнекетского района вблизи населённого пункта Нибега Верхнекетского района, — рассказали в пресс-службе.
Сейчас найденные доставляются в Белый Яр.
Напомним, что семья из трёх человек — мужа, жены и их годовалого сына — пропала 26 октября. Сообщалось, что они выехали на автомобиле в сторону посёлка Белый Яр, после чего их никто не видел.
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