В Томской области нашли пропавшую семью с годовалым малышом

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Фото © ГУ МЧС РФ по Томской области

Мужчину, женщину и их сына обнаружили на дороге в посёлок Белый Яр, куда они ранее выехали.

Пропавшую без вести в Томской области семью нашли. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД РФ.

Пропавшая семья найдена сотрудниками полиции на дороге, ведущей из населённого пункта Суйга Молчановского района в посёлок Белый Яр Верхнекетского района вблизи населённого пункта Нибега Верхнекетского района, — рассказали в пресс-службе.

Сейчас найденные доставляются в Белый Яр.

Напомним, что семья из трёх человек — мужа, жены и их годовалого сына — пропала 26 октября. Сообщалось, что они выехали на автомобиле в сторону посёлка Белый Яр, после чего их никто не видел.

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