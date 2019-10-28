Житель Подмосковья неделю обкрадывал магазин: он брал пакеты и спокойно уходил

Его добычей стали 10 банок кофе, 12 флаконов шампуня, 6 батонов колбасы, 10 кусков сыра, 4 бутылки алкоголя и велосипед. Теперь ему грозит 10 лет тюрьмы.

В Дедовске задержали 34-летнего мужчину, который на протяжении недели крал продукты из местного магазина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Как уточняется, задержать неоднократно судимого злоумышленника удалось благодаря записям с камер наблюдения.

— Злоумышленник, находясь в продуктовом магазине, расположенном в городе Дедовске, сложил в принесённый пакет 10 банок кофе, 12 флаконов шампуня, 6 батонов колбасы и 10 кусков сыра, после чего, не оплачивая товар, беспрепятственно покинул помещение, — рассказала начальник пресс-службы подмосковного ГУ МВД РФ Татьяна Петрова.

Через несколько дней он пришёл снова и украл четыре бутылки алкоголя из этого же супермаркета. Петрова отметила, что подозреваемого задержали на железнодорожной платформе с велосипедом, который он украл из того же магазина.

Сам мужчина признался правоохранителям, что крал только предметы первой необходимости, так как остался без работы и якобы не мог себя прокормить. Он добавил, что кражи совершал из одного и того же магазина. На кадрах, зафиксированных камерами наблюдения, видно, как он спокойно складывает продукты в корзину, перекладывает часть в пакет и без спешки покидает супермаркет с добычей.

В отношении мужчины возбудили дело по статье "Кража", теперь ему грозит до десяти лет лишения свободы.