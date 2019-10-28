В "Роскачестве" рассказали, как выбрать хорошую тыкву для Хэллоуина

Выбирая тыкву для Хэллоуина, приготовления овощного рагу или запекания, лучше всего остановить выбор на крупноплодной. Об этом говорится на сайте "Роскачества".

При выборе тыкв специалисты "Роскачества" посоветовали обращать внимание на вызревшие плоды с плотной коркой, без заметных повреждений и с подсохшим хвостиком.

— Размер, цвет плода существенного влияния на его потребительские свойства не имеет. Половинки тыквы покупать не рекомендуется, так как в данном случае невозможно гарантировать санитарно-гигиеническую безопасность продукта, — отмечено в сообщении организации.

Специалисты добавили, что существует три группы тыкв — крупноплодная, твердокорая и мускатная.

Для празднования Хэллоуина, приготовления овощного рагу и запекания выбор порекомендовали остановить на образцах крупноплодной группы, отличающихся округлой плодоножкой и стеблем без бороздок.

Доцент кафедры технологии хранения и переработки плодов и овощей РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева Сергей Масловский рассказал, что такие тыквы можно долго хранить в цельном виде. Однако в разрезанном виде такой плод долго не пролежит.

Рассказывая о твердокорых сортах тыкв, специалист отметил, что они больше подходят для приготовления супов и пюре. Также он обратил внимание на то, что такие плоды отличаются самыми вкусными семенами.

Мускатные сорта тыквы Масловский назвал "самыми вкусными и сладкими из всех существующих". От других плоды отличает характерный сладкий вкус и дынный аромат.

Масловский предупредил, что некоторые плоды могут горчить. Это объясняется содержанием в них кукурбитацина, свойственного всем представителям семейства тыквенных. Он рассказал, что горечь может появиться из-за чрезмерной жары и недостаточного полива, однако отметил, что кукурбитацины обладают рядом положительных свойств, среди которых — противоопухолевые, противозачаточные, противовоспалительные, антимикробные и антигельминтные.

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