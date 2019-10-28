Двое жителей Амурской области напали на полицейского

Когда напарник правоохранителя уехал, к нему подошли двое неизвестных с явно недобрыми намерениями. В результате сотрудник полиции был госпитализирован.

Двое жителей Амурской области избили полицейского, участвовавшего в мероприятиях по выявлению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД РФ.

На дороге в селе Варваровка полицейские заметили автомобиль, двигавшийся в темноте с выключенными фарами. Они потребовали водителя остановиться, но тот не подчинился и попытался задавить правоохранителей.

— О случившемся полицейские сообщили в дежурную часть. Один из них остался на месте происшествия, второй проследовал на автомобиле на поиск скрывшейся машины, — рассказали в пресс-службе.

Через какое-то время к полицейскому, оставшемуся на месте происшествия, подошли двое мужчин, которые напали и избили его. Пострадавший был госпитализирован.

Позже стражи правопорядка установили всех участников инцидента. Ими оказались четверо жителей Октябрьского района, трое из которых были ранее судимы. По факту избиения сотрудника полиции возбуждено уголовное дело.