Тела двух маленьких девочек нашли на месте пожара в частном доме под Самарой

На месте пожара в частном доме в посёлке Красная Горка Самарской области обнаружили тела двух маленьких девочек 2016 и 2018 года рождения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное ГУ МЧС РФ.

Изначально сообщалось, что при возгорании пострадали три ребёнка и одна женщина. Однако позже выяснилось, что две девочки погибли.

Причиной трагедии стали проблемы с электропроводкой.

В региональном Минздраве сообщили, что пострадавшие ребёнок и женщина в больнице: девочка 2015 года рождения в удовлетворительном состоянии, а местная жительница — в состоянии средней степени тяжести.