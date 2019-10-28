Россияне стали чаще копить на старость и образование

Средняя сумма, которую жители страны считают сбережениями, оказалась равна ста тысячам рублей.

Около трети жителей России имеют накопления. Об этом говорится в исследовании Аналитического центра НАФИ, которое приводит РБК.

Отмечается, что 43% россиян копят средства, при этом не имея какой-либо конкретной цели. С 2017 года этот показатель снизился на 9%. В свою очередь, выросло число россиян, откладывающих деньги "на старость", — с 16% до 25%. Также увеличилось количество копящих на образование. В 2019 году этот показатель оказался равен 14%, что в два раза выше показателей 2017 года.

Желание отдохнуть в качестве причины накоплений назвали 20% россиян. 17% откладывают на ремонт жилья, 16% — на покупку недвижимости, 12% стремятся купить автомобиль, а 9% копят на вещь, которую не могут купить сразу.

Средняя сумма, которую россияне считают сбережениями, оказалась равна ста тысячам рублей.