Жена обвинила рязанского священника в избиении

В Рязанской епархии отреагировали на инцидент и пообещали проверить информацию. Позже ему запретили проводить церковные службы в течение года.

Жена священника из Рязаниобратилась в полицию с жалобой на избившего её мужа. Об этом рассказал глава пресс-службы регионального управления МВД РФ Александр Поташов.

— Заявление поступило в ОМВД Октябрьского района Рязани, в настоящее время проводится проверка по данному факту, после чего будет принято соответствующее процессуальное решение, — приводит его слова ТАСС.

В Рязанской епархии отреагировали на инцидент и пообещали проверить информацию. Позже на сайте епархии опубликовали указ, запрещающий священнику проводить службы, благословлять и носить наперсный крест в течение одного года. Решение объяснили "систематическим нарушением церковной дисциплины, выразившимся в злоупотреблении спиртными напитками и жестоком обращении с домочадцами".