В Кутузовском тоннеле в Москве загорелся автомобиль

В Кутузовском тоннеле на ТТК загорелся автомобиль, из-за этого движение на участке затруднено. По данным Центра организации дорожного движения, инцидент произошёл на внешней стороне. Машину быстро потушили.

— Автомобиль из тоннеля отбуксировали. В ближайшее время уберут проезжую часть, и движение будет полностью восстановлено, — говорится в сообщении ЦОДД.

Автомобиль из тоннеля отбуксировали. В ближайшее время уберут проезжую часть, и движение будет полностью восстановлено. https://t.co/OpwV78by2d pic.twitter.com/V5hj2LOpzJ — ЦОДД (@gucodd) October 28, 2019

В результате инцидента никто не пострадал.