В Кутузовском тоннеле в Москве загорелся автомобиль

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В Кутузовском тоннеле на ТТК загорелся автомобиль, из-за этого движение на участке затруднено. По данным Центра организации дорожного движения, инцидент произошёл на внешней стороне. Машину быстро потушили.

— Автомобиль из тоннеля отбуксировали. В ближайшее время уберут проезжую часть, и движение будет полностью восстановлено, — говорится в сообщении ЦОДД.

В результате инцидента никто не пострадал.

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