Микроавтобус протаранил частный самолёт в Пулково — видео

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Рейс должен был вылететь из Северной столицы в немецкий Кёльн. Водитель микроавтобуса затруднился объяснить причины аварии.

Микроавтобус столкнулся с частным самолётом в петербургском аэропорту Пулково. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

Воздушному судну нанесено повреждение фюзеляжа, — рассказали в пресс-службе.

По факту происшествия начата доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Как стало известно Лайфу, самолёт должен был лететь из Санкт-Петербурга в Кёльн. Водитель микроавтобуса не смог объяснить причину аварии.

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