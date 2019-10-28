Микроавтобус протаранил частный самолёт в Пулково — видео

Микроавтобус столкнулся с частным самолётом в петербургском аэропорту Пулково. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.
— Воздушному судну нанесено повреждение фюзеляжа, — рассказали в пресс-службе.
По факту происшествия начата доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.
Как стало известно Лайфу, самолёт должен был лететь из Санкт-Петербурга в Кёльн. Водитель микроавтобуса не смог объяснить причину аварии.
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