Устроившего бойню в воинской части отправят на психиатрическую экспертизу

Во время допроса Рамиль Шамсутдинов, застреливший восемь человек, заявлял, что ни о чём не жалеет.

Солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову, который расстрелял сослуживцев в воинской части в Забайкальском крае, назначили психолого-психиатрическую экспертизу. Её проведут военные медики, сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники.

— Назначена психолого-психиатрическая экспертиза, которая должна установить причины трагедии и выявить психическое состояние солдата на момент происшествия, — сообщили агентству.

Сегодня Шамсутдинова арестовали. По решению Читинского гарнизонного военного суда срочник будет под стражей до 27 декабря.

Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам при смене караула в воинской части в закрытом городе Горном в Забайкалье. В результате восемь военнослужащих погибли, ещё двое ранены.