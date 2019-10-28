В Росстате назвали регионы с самым низким уровнем безработицы

Самый низкий уровень безработицы в июне — августе зафиксирован в Москве и Санкт-Петербурге, а самый высокий — в Ингушетии, Чечне и Северной Осетии. Об этом сообщается в исследовании Росстата.
В этот период численность рабочей силы составляла 75,5 миллиона человек. При этом 3,3 миллиона (4,4% россиян) числились безработными.
Самые низкие показатели по безработице зарегистрировали в столице (1,3%), Санкт-Петербурге (1,4%), а также в Ямало-Ненецком автономном округе (2,1%).
Самые высокие показатели отметили в регионах Северо-Кавказского федерального округа. Так, в Ингушетии уровень безработицы составил 26,2%, в Чечне — 13,4%, в Северной Осетии — 12,6%.
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