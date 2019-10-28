Данила Козловский впервые станет отцом

Актёр и Ольга Зуева познакомилась в США на вечеринке, организованной их общими друзьями.

Актёр Данила Козловский и актриса Ольга Зуева впервые станут родителями. Об этом порталу StarHit рассказал источник в окружении пары.

— Оля и Данила счастливы. Они давно вместе, оба реализовались в профессии, многого добились. И осознанно пришли к решению, что хотят детей... На нескольких последних съёмках округлившийся животик Зуевой было уже не скрыть. Но и эти изменения ей очень идут, — рассказал источник.

По его словам, сейчас будущие родители присматривают детские вещи.

34-летний Козловский и 32-летняя Зуева познакомились в США на вечеринке, организованной их общими друзьями. Ольга, проживавшая до этого в Штатах, влюбилась в Данилу, бросила работу и переехала в Россию.

Ранее стала известна дата премьеры фильма Козловского о катастрофе в Чернобыле.