Звезду "Сверхъестественного" задержали за нападения — видео

На опубликованных кадрах видно, как нетрезвый Падалеки едва держится на ногах и опирается на капот машины.

Актёра Джареда Падалеки, наиболее известного по сериалу "Сверхъестественное", задержали за появление в нетрезвом виде в общественном месте и нападение на мужчину в городе Остин, штат Техас, США. Об этом сообщает портал TMZ.

На опубликованных кадрах видно, как нетрезвый Падалеки едва держится на ногах и опирается на капот машины.

Сообщается, что актёр в тот день якобы ударил бармена в клубе Stereotype, а после этого повздорил на улице с приятелем, который пытался его успокоить. В тот же вечер он якобы ударил и управляющего заведением. Когда за ним приехали полицейские, он попытался дать взятку, показав пачку долларов, однако в итоге его увезли в полицейский участок.

Ранее стало известно, что американский телесериал "Сверхъестественное", рассказывающий историю братьев Винчестер, которые ездят по США и избавляют страну от разнообразных демонов и всевозможной нечисти, не получит продолжения после 15-го сезона.