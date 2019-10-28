Женщине — топливо, мужчине — эвакуатор. Названы главные проблемы автомобилистов

Эксперты проанализировали обращения водителей по поводу неисправностей автомобилей за 2019 год. Оказалось, что мужчины обращаются в сервис реже, но с более серьёзными проблемами.

Согласно исследованию федерального агрегатора по оказанию технической помощи и эвакуации МЭТР, при вождении женщинам чаще требуется подвоз топлива. Мужчинам удаётся быстрее попасть в первое ДТП и столкнуться с ремонтом "железа". Девушки умудряются чаще мужчин находить препятствия на дороге: люки, ямки, стекло и прочие помехи.

Мужчины в 2,5 раза чаще женщин обращаются в автосервисы со сложными поломками, связанными с коробкой, подвеской или двигателем автомобиля. Представители сильного пола также лидируют по частоте вызова эвакуатора. Для женщин же характерны более лёгкие проблемы, такие как уже упоминавшийся прокол колеса, проблемы электрических контактов бортовой сети, разряженный аккумулятор и замена свечей зажигания. Кроме того, женская забывчивость чаще приводит к вскрытию автомобиля по причине оставленных в замке зажигания ключей.