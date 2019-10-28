Профессия рентгенолога может исчезнуть через 10 лет

Кроме того, эксперт назвала шесть самых высокооплачиваемых специальностей в области медицины.

Из-за распространённости таких способов диагностики, как магнитно-резонансная томография (МРТ) и компьютерная томография (КТ), профессия рентгенолога может исчезнуть в ближайшее десятилетие. Об этом агентству "Москва" рассказала гендиректор кадрового агентства "КАУС-медицина" Екатерина Крупина.

— Мы предполагаем, что в ближайшие 10 лет на рынке труда будут востребованы врачи общей практики, лоры и хирурги, которые будут работать с манипулятором. Отпадёт же необходимость в рентгенологах, поскольку рентген заменит КТ, МРТ, — заметила она.

Кроме того, Купина добавила, что сейчас переизбытка в работниках медицинской сферы не наблюдается. Врачей практически всех специальностей не хватает ни в государственных, ни в частных клиниках.

Что касается самых оплачиваемых специалистов в сфере медицины, то в Москве безусловными лидерами этого рейтинга являются пластические хирурги с зарплатой в 500−700 тысяч рублей, меньше зарабатывают стоматологи-имплантологи и ортопеды (250−500 тысяч рублей), косметологи (110−150), гинекологи (100-140), лоры (90−110).

Ранее Лайф писал, что педагоги, бухгалтеры, повара, электрогазосварщики и токари, машинисты официанты, а также представители других массовых профессий точно не останутся без работы в будущем.