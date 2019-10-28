В Приморье подросток устроил ДТП с семью пострадавшими

Авария произошла по вине 17-летнего водителя. Выяснилось, что подросток даже не обучался вождению.

Подросток, севший за руль без прав, устроил аварию в городе Арсеньеве. Об инциденте, в результате которого пострадало семь человек, сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Приморскому краю.

В ведомстве уточнили, что ДТП спровоцировал 17-летний водитель Toyota Ipsum.

— Несовершеннолетний водитель не предоставил преимущества в движении транспортному средству, двигавшемуся по главной дороге, и совершил столкновение с автомобилем Toyota Prius под управлением 31-летнего мужчины, — отметили в сообщении.

В результате аварии пострадали пассажиры двух машин: 27-летняя женщина, мужчины в возрасте 18, 22, 26 лет и мальчики 15 и 16 лет. Сам виновник аварии также пострадал. Правоохранители подчеркнули, что подросток не имел водительских прав и даже не обучался вождению.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия и пытаются разобраться, каким образом 17-летний парень оказался за рулём машины.