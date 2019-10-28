Нуждающиеся дети получат "Фризиум" до конца недели

Московские пациенты получат препарат до среды, а до конца недели столичный эндокринный завод развезёт лекарство по всей стране.

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что нуждающиеся дети до конца недели получат незарегистрированный в России препарат "Фризиум" (клобазам).

— На этой неделе до среды получат московские дети, до конца недели по всей стране Московский эндокринный завод развезёт этот препарат, — сказала Скворцова в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

По словам главы ведомства, речь идёт о 550 детях, нуждающихся в лекарстве. Напомним, что первая партия "Фризиума" прибыла в Россию 26 октября.

Лекарство "Фризиум" было зарегистрировано в СССР с 1971 по 1991 год. Препарат ушёл с отечественного рынка лекарств, потому что не был востребован.

Из-за того что противосудорожное средство является ещё и психотропным, ранее было возбуждено уголовное дело по факту покупки жительницей Москвы 600 таблеток "Фризиума" для сына. Впоследствии прокуратура закрыла дело, как незаконное и необоснованное.