Москвичей предупредили о зимней погоде со снегом

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На предстоящей неделе жителей столицы ожидает зимняя погода с порывистым ветром и осадками в виде снега.

Начиная со среды характер погоды будет меняться и будет больше соответствовать зимнему. Если у нас и будут небольшие осадки, то это уже будет небольшой снежок, — рассказала РИА "Новости" главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По её словам, с середины недели температура воздуха понизится до нуля градусов.

Сегодня в Москве температура будет колебаться от четырёх до девяти градусов тепла, местами также пройдут небольшие осадки.

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