Российский посол объяснил жестокость к Бутиной в США

Антонов отметил, что россиянка просто хотела наладить отношения между двумя странами.

США применили столь жёсткие меры против Марии Бутиной, потому что она гражданка РФ. Такое мнение высказал посол России в Штатах Анатолий Антонов.

— Я вынужден сказать это: каждый россиянин должен быть предельно осторожен, когда он направляется в Соединённые Штаты Америки, — сказал Антонов в эфире программы "Большая игра".

Посол подчеркнул, что Бутина хотела всего лишь наладить российско-американские отношения, "отношения между людьми".

Как ранее сообщал Лайф, Мария Бутина 26 октября прилетела из Майами в московский аэропорт Шереметьево. В США она 18 месяцев провела в тюрьме по обвинению в "сговоре с целью работы на иностранное правительство". После возвращения на родину Бутина заявила, что не сдалась, потому что не имела на это право. И добавила, что русские не сдаются.