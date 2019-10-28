В День народного единства парковки в Москве будут бесплатными

Плоскостные парковки со шлагбаумами будут работать в обычном режиме по установленным тарифам.

В День народного единства парковки на территории Москвы будут бесплатными. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

— 4 ноября можно будет оставить машину на любой улице Москвы, включённой в зону городского парковочного пространства, — отметили в сообщении.

При этом платными останутся только плоскостные парковки со шлагбаумами. В день праздника они будут работать в обычном режиме по установленным тарифам.

В преддверии праздника пресс-служба мэра призвала водителей не нарушать правила дорожного движения и не оставлять машины в неположенных местах.

Напомним, День народного единства отмечается в России ежегодно 4 ноября. Впервые его праздновали в 2005 году. Этот государственный праздник установлен в честь важного события в истории России — освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году.