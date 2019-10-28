Гарик Харламов гордится постельными сценами с участием жены в фильме "Текст"

Известный юморист считает, что перед его супругой стояла "крутая и сложная актёрская задача" и она была исполнена блистательно. Но это он написал как зритель. А как супруг Харламов в шутку пригрозил расправой создателям картины.

38-летний шоумен, резидент Comedy Club Гарик Харламов отреагировал на хайп в соцсетях по поводу роли его супруги, актрисы Кристины Асмус, в нашумевшем фильме "Текст". Экранизация одноимённого романа Дмитрия Глуховского вышла на больших экранах 14 октября. Асмус сыграла в картине главную женскую роль, причём немалую часть экранного времени она предстаёт перед зрителем обнажённой.

Подписчики Харламова в Instagram буквально засыпали его вопросами, недоумевая, как комик разрешил жене оголяться на съёмочной площадке. Артист несколько дней игнорировал назойливых комментаторов, однако, как сообщают "Дни.ру", в итоге всё же опубликовал пост в соцсетях, оценив работу Кристины Асмус.

— Моя жена — актриса. В этом фильме она играет роль. Сцена секса написана в книге и необходима для сюжета, — написал юморист в своём инстаграме.

Харламов отметил, что если из всего фильма зрителей заинтересовали только сцены секса, то им стоит знать, что они, скорее всего, абсолютно не поняли картины.

— Что я думаю о моей жене ? Я ей горжусь ! Это очень крутая и сложная актёрская задача, и она была исполнена блистательно, — считает Харламов.

Комик не стал отрицать, что сама сцена с участием его жены достаточно откровенная, но тут же отметил, что многие актрисы обнажаются на экране. В качестве примера он привёл звёзд Голливуда: Шэрон Стоун, Анджелину Джоли, Монику Беллуччи и Эмилию Кларк. Харламов напомнил, что на экране зритель видит лишь персонажа, а не самого актёра. Но на всякий случай юморист в шутку пригрозил создателям картины: мол, им крупно не поздоровится, когда он до них доберётся.

— Всё это я писал как зритель! Теперь пишу как муж: Элоян, Шипенко и Янковский — вам ***! — в шутку добавил Гарик.

О романе Кристины Асмус и Гарика Харламова стало известно в 2013 году. Артисты сблизились на съёмочной площадке фильма "Лёгок на помине", причём шоумен на тот момент состоял в браке. В июне 2013 года пара оформила брачный союз в загсе, хотя официально Харламов получил развод только в октябре, а 5 января 2014 года у пары родилась дочь Анастасия. Подробнее о биографии Кристины Асмус, звезды самого обсуждаемого фильма сезона, читайте на сайте uznayvse.ru