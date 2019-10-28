Житель Подмосковья задушил девушку на свидании в лесу

Задержанный оказался 34-летним знакомым потерпевшей, ранее судимым за разбой и кражу.

В Московской области задержан подозреваемый в убийстве 19-летней девушки, тело которой обнаружили в лесном массиве в деревне Клемёново Егорьевского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

— Предварительно установлено, что ночью 15 октября подозреваемый во время свидания задушил девушку. После этого он закопал тело потерпевшей в лесном массиве, — рассказали в СКР.

34-летний мужчина, ранее судимый за разбой и кражу, задержан. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".