Житель Подмосковья задушил девушку на свидании в лесу

В Московской области задержан подозреваемый в убийстве 19-летней девушки, тело которой обнаружили в лесном массиве в деревне Клемёново Егорьевского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР.
— Предварительно установлено, что ночью 15 октября подозреваемый во время свидания задушил девушку. После этого он закопал тело потерпевшей в лесном массиве, — рассказали в СКР.
34-летний мужчина, ранее судимый за разбой и кражу, задержан. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
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