В Эстонии заявили, что самолёт Ту-154 МВД РФ нарушил воздушную границу

Утверждается, что Министерство иностранных дел вызвало посла России в Эстонии и вручило ему ноту.

В Эстонии утверждают, что самолёт Ту-154 МВД России якобы нарушил воздушную границу страны 25 октября. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Главного штаба Сил обороны страны.

— Самолёт Ту-154 МВД России 25 октября без разрешения вошёл в воздушное пространство республики в районе острова Вайндло. Самолёт находился в воздушном пространстве Эстонии менее минуты, — утверждают военные.

По их словам, у самолёта якобы был отключён транспондер, а полётный план никто им не предоставлял.

В связи с инцидентом МИД Эстонии вызвал посла РФ Александра Петрова, которому вручили соответствующую ноту. Между тем ни в МВД РФ, ни в российском Министерстве иностранных дел эту информацию никак не комментировали.