Жительница Китая стала матерью в 67 лет

Отец девочки рассказал, что не рассчитывал на появление ребёнка и считает его "подарком небес".

67-летняя китаянка стала самой пожилой матерью в стране, сообщает South China Morning Post.

Жительница провинции Шаньдун родила девочку весом 2,6 килограмма. Её 68-летний муж рассказал, что не рассчитывал на появление ребёнка и считает его "подарком небес". Он признался, что они с женой решили назвать дочь Тианси, что означает "дарованная богом". Его супруга призналась, что беременность далась ей очень тяжело.

Сейчас за состоянием новорождённой наблюдают медики. Отец девочки — адвокат, а мать — медсестра. У пары уже есть взрослые сын и дочь, а также несколько внуков.

Предыдущей рекордсменкой в Китае считалась 64-летняя женщина, родившая сына в 2016 году.

Несмотря на почтенный возраст, самой пожилой матерью в мире китаянке из провинции Шаньдун стать не удалось — ею по-прежнему считается 75-летняя жительница Индии, родившая от 80-летнего мужа. Предыдущий мировой рекорд принадлежит её землячке. Жительница штата Андхра-Прадеш родила двойню в 74 года.