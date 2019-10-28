Суд признал экс-премьера Дагестана виновным в растрате 40 млн рублей

Сам экс-чиновник свою вину в преступлениях отрицает. Для возмещения ущерба было арестовано всё его недвижимое имущество.

В Москве Лефортовский суд вынес обвинительный приговор в отношении бывших врио председателя Правительства Дагестана Абдусамада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова по факту растраты бюджетных средств. Об этом сообщает ТАСС.

— Гамидов, Юсуфов и трое иных лиц, дела в отношении которых выделены в отдельное производство, выработали схему преступления и провели распределение ролей. Гамидов должен был использовать служебное положение для осуществления своего плана, — объявил судья.

Напомним, им вменяется растрата более 40 миллионов рублей, предназначавшихся на реконструкцию здания под временное размещение иностранцев и лиц без гражданства.

При этом суд отметил, что Гамидов не играл ведущую роль в хищении средств. Сам инициатор создания преступной группировки указывался в приговоре как "иное лицо номер 1, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство", его имя не разглашается.

Гамидов и Юсуфов свою вину в преступлении так и не признали. Для того чтобы возместить ущерб, было арестовано всё их имущество. Также у них дома прошли обыски. В частности, у Гамидова силовики нашли целый арсенал оружия. Это три золотых пистолета — ТТ, "Беретта" и Макарова, два автомата Калашникова, а также патроны.