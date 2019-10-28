Звезда "Людей Икс" Джеймс Макэвой сыграл тайную свадьбу

Со своей первой женой — актрисой Энн-Мэри Дафф — Макэвой остался в дружеских отношениях. Бывшие супруги проводят много времени вместе с общим сыном Брэндоном.

Актёр Джеймс Макэвой тайно женился на своей возлюбленной Лизе Либерати. Об этом сообщает Daily Mail.

Будущие супруги познакомились на съёмках фильма "Сплит", где Макэвой исполнил главную роль, а Либерати была ассистентом режиссёра М. Найта Шьямалана. Артист тщательно скрывает свою личную жизнь. Настолько, что на его странице в "Инстаграме" всего одна фотография с возлюбленной, которую он опубликовал в её день рождения.

Предыдущий брак Макэвоя — с актрисой Энн-Мэри Дафф — продлился почти 11 лет. Пара рассталась три года назад и сохранила дружеские отношения. Джеймс и Энн-Мэри проводят много времени вместе со своим сыном Брэндоном.

Ранее стало известно, что Макэвой покинул "Людей Икс" после фильма "Тёмный Феникс", который стал самой провальной картиной серии.