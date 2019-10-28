Звезда "Людей Икс" Джеймс Макэвой сыграл тайную свадьбу

Актёр Джеймс Макэвой тайно женился на своей возлюбленной Лизе Либерати. Об этом сообщает Daily Mail.
Будущие супруги познакомились на съёмках фильма "Сплит", где Макэвой исполнил главную роль, а Либерати была ассистентом режиссёра М. Найта Шьямалана. Артист тщательно скрывает свою личную жизнь. Настолько, что на его странице в "Инстаграме" всего одна фотография с возлюбленной, которую он опубликовал в её день рождения.
Предыдущий брак Макэвоя — с актрисой Энн-Мэри Дафф — продлился почти 11 лет. Пара рассталась три года назад и сохранила дружеские отношения. Джеймс и Энн-Мэри проводят много времени вместе со своим сыном Брэндоном.
Ранее стало известно, что Макэвой покинул "Людей Икс" после фильма "Тёмный Феникс", который стал самой провальной картиной серии.
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